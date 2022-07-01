Упродовж першого півріччя цього року громадяни та суб’єкти господарювання Тернопільщини отримали 9926 сертифікатів електронного цифрового підпису. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Під час військового стану дуже важливо все ж доброчесно виконувати свої обов’язки щодо сплати податків. А наявність електронного цифрового підпису забезпечує цілодобовий доступ до електронних сервісів податкової служби в режимі онлайн у зручний для себе час доби, без відвідання установ. В електронному кабінеті користувачі можуть перевірити подання звітності, з’ясувати розміри нарахованих податкових зобов’язань, скористатися можливістю подати заяву чи отримати довідку.

Варто мати на увазі, що у приміщенні Центру обслуговування платників Тернопільської ДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області