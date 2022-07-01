Економіка, Новини, Тернопіль

Цілодобовий доступ до електронних сервісів

01.07.202201.07.2022Автор Богдан Дікальчук
Цілодобовий доступ до електронних сервісів

Упродовж першого півріччя цього року громадяни та суб’єкти господарювання Тернопільщини отримали 9926 сертифікатів електронного цифрового підпису. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Під час військового стану дуже важливо все ж доброчесно виконувати свої обов’язки щодо сплати податків. А наявність електронного цифрового підпису забезпечує цілодобовий доступ до електронних сервісів податкової служби в режимі онлайн у зручний для себе час доби, без відвідання установ. В електронному кабінеті користувачі можуть перевірити подання звітності, з’ясувати розміри нарахованих податкових зобов’язань, скористатися можливістю подати заяву чи отримати довідку.

Варто мати на увазі, що у приміщенні Центру обслуговування платників Тернопільської ДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області