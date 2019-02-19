Перелік документів визначений спеціальним порядком

Роз’яснення головного управління ДФС у Тернопільській області. Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначено пунктом 14 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21 лютого 2018 року за номером 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Пунктом 16 порядку передбачено, що письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 14 Порядку, платник податку подає до Державної фіскальної служби в електронній формі визначеними нею засобами електронного зв’язку.

Згідно ж із пунктом 17 ДФС розміщує та постійно оновлює на своєму офіційному веб-сайті відомості щодо засобів електронного зв’язку ДФС, якими можуть подаватися письмові пояснення та копії документів.

Пояснення та копії документів подаються у вигляді повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено за формою, ідентифікатор якої розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: Головна>Електронна звітність>Платникам податків про електронну звітність>Інформаційно-аналітичне забезпечення>Реєстр форм електронних документів, яка включає у себе додаток у форматі PDF (розмір кожного додатку не повинен перевищувати 2 МБ).

Як свідчить практичний досвід, 2 Мб достатньо для 1 вкладеного документа.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області