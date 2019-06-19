Скандальну чиновницю Наталю Баласинович виключили зі списку “Європейської солідарності”

Наталю Баласинович, що стала фігуранткою відео скандалу із перепалкою з поліцейськими, виключили зі списку кандидатів в депутати від “Європейської солідарності”.

Про це стало відомо сьогодні – партія подала свої списки в ЦВК, і прізвища чиновниці в них немає.

У сотні “ЄС”, чиї документи сьогодні прийняв Центрвиборчком, третина досвідчених політиків, і 70 відсотків новачків, в основному це ветерани, волонтери та культурні діячі.

Свою команду презентував особисто Петро Порошенко. Він заявив, що веде в парламент “політичний спецназ”, який приведе Україну до членства в ЄС та НАТО.