Клас є клас!

Поєдинками десятого туру наприкінці минулого тижня розпочалося друге коло чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги. Тож, хочеш не хочеш, «Галичанці-ТНЕУ-Гадз» довелося вирушати в неблизьку дорогу до Чернігова, де на їхній візит-відповідь очікували суперниці з місцевого «Університету», з якими чотири місяці тому розпочали регулярний турнір у Тернополі.

Саме тоді наставник нинішніх господарок майданчика Володимир Жула, оцінюючи підсумки стартових матчів, висловив думку, що тернопільській команді з її нинішнім складом буде до снаги боротися за місце в чільному квартеті. Натомість своїм підопічним спрогнозував звичну вже боротьбу за збереження прописки в елітному дивізіоні.

Наче у воду дивився досвідчений спеціаліст. Як він і передбачив, підопічні Віктора Туркули, двічі поступившись у першому колі «Прометею» і по разу — «Хіміку» з «Орбітою», заслужено перетнули екватор третіми. Та й до фінального етапу Кубка України, на відміну від того ж таки «Університету», півтора тижня тому заслужено пробилися.

Утім ця обставина, звісно, не гарантувала нашим землячкам такої собі туристичної мандрівки на північ України. Принаймні в стартовій зустрічі, попри те, що відчувалася загальна перевага гостей у класі, волейболістки з Чернігова протягом трьох партій намагалися ні на мить не залишати тих у спокої. Для початку поступилися в напруженому ендшпілі — 23:25. Далі, зробивши перепочинок у другій партії (18:25), на третю вийшли, як на останній бій. І бажаного таки домоглися, схиливши шальки терезів на свій бік у не менш напруженому, ніж у першому сеті, ендшпілі — 28:26.

Але це, очевидно, все, на що нині здатні волейболістки з «Університету». Наче розізлившись на себе нехай і за локальну невдачу, Тетяна Хилюк, Олександра Міленко, Марина Мазенко разом із подругами по команді четверту партію відіграли напрочуд потужно, не залишивши найменших сумнівів стосовно того, хто з цих команд сильніший — 25:13 і 3:1 у матчі.

І, що не може не радувати, зберегли отой агресивний настрій і на повторний суботній двобій, коли не дали господаркам майданчика й натяку на те, що з «Галичанкою» ті можуть сперечатися на рівних. У кожній з трьох виграних партій щоразу дозволяли суперницям набирати на одне очко менше — 25:19, 25:18, 25:17.

Результати інших поєдинків десятого туру: «Прометей» (Кам’янське) — «Орбіта» (Запоріжжя) — 3:0, 3:0, «Полісся» (Житомир) — «Волинь» (Луцьк) — 3:0, 2:3, «Регіна» (Рівне) — «Білозгар» (Вінниця) — 3:2, 3:0.

Дві напрочуд упевнені перемоги дозволили волейболісткам «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» піднятися на друге місце. Щоправда, южненський «Хімік», який був вільним від ігор, провівши на два матчі менше, відстає лише на одну перемогу.

Матчі наступного, одинадцятого туру — наприкінці цього тижня. Тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» у п’ятницю, 31 січня, і в суботу, 1 лютого, на власному майданчику поміряється силами з рівненською «Регіною». Початок ігор традиційний: у п’ятницю о 18-й годині, в суботу — опівдні.

Фото із сайту Федерації волейболу України