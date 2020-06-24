Не задекларуєте доходи — оштрафують

Головне управління ДПС у Тернопільській області звертає увагу на те, що кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року, завершується. Останній день подання декларації за звітний 2019 рік — 30 червня 2020 року.

Податкові зобов’язання, визначені фізичними особами в таких деклараціях, мають бути сплачені до першого жовтня 2020 року.

Декларація подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859.

Податківці також нагадали, що обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи виникає в платників податків при отриманні ними:

— доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема: доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;

— доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на перше січня звітного податкового року, а також інвестиційних доходів;

— іноземного доходу;

— та в інших передбачених Податковим кодексом України випадках.

Для зручності декларантів на субсайті територіальних органів ДПС у Тернопільській області створено спеціальний банер «Деклараційна компанія 2020» за посиланням https://tr.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2020/, в якому розміщена детальна інформація з питань декларування доходів громадян.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області