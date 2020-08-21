Реальний фінансовий результат господарської діяльності

Упродовж семи місяців цього року підприємства Тернопільщини спрямували до Зведеного бюджету України 168,5 мільйона гривень податку на прибуток. Це перевищило очікувані надходження на 9,3 відсотка. Тобто додатково до скарбниці перераховано 154,2 тисячі гривень.

— При цьому до державного бюджету сплачено 150,3 мільйона гривень, а до місцевих бюджетів — 18,2 мільйона. Фактично скарбниці додатково отримали відповідно 139,7 тисячі гривень та 14,5 тисячі гривень. Адже реальна сплата перевищила очікувану на 7,5 та 25,8 відсотка», — розповів начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Іван Пунько.

Він додав, що з початку 2020 року до загального фонду зведеного бюджету платники також спрямували 3,1 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що на 67,1 відсотка перевищило очікувану сплату.

— Відрадно, що в умовах протиепідемічних обмежень більшість підприємств нашого краю відповідально ставляться до сплати податків, декларуючи чесний, реальний фінансовий результат своєї господарської діяльності. Ті платники, які намагаються приховати свої прибутки, заявляючи про, нібито, збиткову діяльність, мали б розуміти, що фахівці податкової служби мають досвід та технічні можливості з’ясувати достовірність інформації та запобігти мінімізації податкових платежів, — ­ зазначив очільник податкового відомства краю.

Посадовець також підкреслив, що пріоритетом роботи податківців залишаються вдосконалення електронних сервісів та активне впровадження найсучасніших інформаційних технологій для покращення обслуговування платників податків.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області