Медальний урожай плавців

І в завершальні дні року, що минає, вихованці тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт» порадували вагомими досягненнями на всеукраїнських змаганнях із плавання. Наші земляки, до речі, займаються улюбленим видом у Тернопільській КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського.

Спочатку в Броварах на Київщині, де визначалися лауреати Кубка України серед спортсменів із порушенням слуху, за нагороди сперечалися п’ятеро наших земляків. І трьом із них удалося піднятися на п’єдестал пошани. Насамперед варто, звісно, відзначити 16-річного майстра спорту Іллю Султанова, яким опікуються Ольга Федчишин і Марія Дзюбановська. Показавши на трьох різних дистанціях результати на рівні вже підкореного майстрівського нормативу, юнак у вирішальних запливах на 50 метрів вільним стилем і батерфляєм виборов другі місця, а на стометрівці «кролем» фінішував п’ятим.

Знову підтвердили свій клас й інші підопічні Ольги Федчишин. Скажімо, 14-річна Віталія Мороз, яка також раніше вже ставала призеркою всеукраїнських стартів, цього разу в баталіях дорослих завоювала «бронзу» в запливі на 200 метрів комплексним плаванням. На стометрівках же батерфляєм і вільним стилем посіла відповідно шосте і дев’яте місця.

Така ж дев’ята позиція в плаванні на 50 метрів вільним стилем навряд чи розчарувала і 13-річну Соломію Кушнірук. Адже в брасі дівчина була неперевершеною, фінішувавши другою в запливах на 50, 100 і 200 метрів. Посперечатися ж нагороди поки не вдалося ровесникові останньої Дмитрові Личковському і 17-річному Андрієві Древі. Хоча обоє можуть занести собі до активу потрапляння на десяток найкращих в окремих дисциплінах.

Натомість у Кам’янську Дніпропетровської області відбувся чемпіонат України з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, порушенням зору та вадами розумового і фізичного розвитку. В першій із цих нозологій свою майстерність продемонстрували троє тернопільців. Укотре вже одним з головних конкурентів на перемогу в своєму класі став кандидат у майстри спорту Богдан Котляр. За підсумками виступів на трьох дистанціях вільним стилем (50, 100 і 200 метрів), комплексному плаванні на 150 метрів і в запливі на 50 метрів на спині завоював золоту, дві срібні і бронзову медалі. Причому на двох дистанціях знову підкорив норматив кандидата в майстри.

Обнадіюють і результати учня Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру Сергія Ткачука у плаванні вільним стилем: п’ятим фінішував на 50-метрівці, восьмим — на удвічі довшому відрізку. Нарешті Мирослав Ригайло порадував сімнадцятим часом у запливі на 50 метрів вільним стилем.

Плавці з ураженням опорно-рухового апарату теж займаються під керівництвом Ольги Федчишин у Тернопільській КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського. Також спортсмени вдячні власникові розважального оздоровчого комплексу «Алігатор» Олександрові Романову за можливість безкоштовно займатися в басейні і тренажерному залі, відновлюватися в сауні.

На фото: тернопільські плавці зі своєю наставницею після завершення змагань у Броварах; …і в Кам’янську.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»