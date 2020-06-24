На одну вакансію — двоє претендентів

Минулого вівторка, 23 червня, в режимі Zoom-конференції відбулося засідання виконавчого комітету Федерації баскетболу України. На ньому було обговорено ряд важливих питань, зокрема і кількість команд суперліги в наступному сезоні.

Оскільки через дострокове завершення чемпіонату сезону 2019—2020 років ніхто з аутсайдерів не понизиться в класі, прийнято рішення розширити чоловічу суперлігу до десяти команд. Бажання спробувати свої сили в елітному дивізіоні наразі виявили два найкращі колективи групи 2 вищої ліги — переможець групового раунду «Тернопіль-ТНЕУ» і срібний призер БК «Рівне». До 10 липня обоє мають підтвердити готовність грати в суперлізі. Однак підвищитися в класі зможе лише один із них. Якщо виконають необхідні вимоги та нададуть фінансові гарантії і та й інша команди, перевагу віддадуть «Тернопіль-ТНЕУ». Як команді з вищим рейтингом за підсумками минулого сезону.

Під час засідання керівники вітчизняного баскетболу також визначилися з датою початку сезону 2020—2021 років. Відкриється він 3—4 жовтня проведенням фіналу чотирьох Кубка України попереднього сезону, який перенесли з березня через пандемію коронавірусу. У ньому зіграють чинний володар трофею «Дніпро», южненський «Хімік», «Київ-баскет» та «Одеса».

А через тиждень — стартові поєдинки нового чемпіонату в суперлізі «Парі-Матч».

Фото із сайту Федерації баскетболу України