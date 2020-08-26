Прийде і їхній олімпійський час

Напередодні Дня Незалежності України в Скадовську на Херсонщині відбулися традиційні всеукраїнські змагання і відкритий чемпіонат ВФСТ «Колос» із важкої атлетики під гаслом «Хто ти, майбутній олімпійцю?» У цьогорічних стартах учнів позашкільних навчальних закладів спортивного профілю, приурочених до славного сімдесятилітнього ювілею сільського товариства, свою майстерність продемонстрували майбутні олімпійці віком до п’ятнадцяти років.

Суперечка шістнадцяти команд принесла збірній Тернопільщини п’яте місце в загальному заліку — 140 очок. Причому в особистих змаганнях відразу двом нашим землякам із Бучацької ДЮСШ виявилося до снаги піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани. Своїх наставників Ігоря Павликівського та Ярослава Козюпу порадували Марія Максим і Максим Павлюх. А друге місце в чесній спортивній боротьбі дісталося Юрієві Морському. До того ж, іще двом із них лише трохи не пощастило, аби стати лауреатами. Відразу за призерами фінішував Олександр Шевчук. А вихованка Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Дарина Голда, якою опікуються Надія Глинська і Степан Онищук, у своїй ваговій категорії виборола п’яте місце.

Успішно виступили також Максим Касіян із Скалатської ДЮСШ «Колос» (тренер Віктор Симів), Андрій Сторожинський із Бучацької ДЮСШ і Богдан Голда із Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Фото з архіву Тернопільської територіальної організації ВФСТ «Колос»