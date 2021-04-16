Руслан КРИСОВАТИЙ: «Зробіть вибір на користь безкоштовного програмного рішення»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Начальник управління електронних сервісів Руслан Крисоватий поспілкувався з усіма охочими про реєстрацію і роботу програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Перед початком свого чергування пан Руслан пояснив, чому виникла необхідність присвятити гарячу лінію саме цій темі. Не секрет, що суб’єкти господарювання важко звикають до нового, зокрема, до використання поряд із традиційними касовими апаратами програмних РРО. У Тернопільській області, до речі, вже зареєстровано 463 ПРРО. Цифра, погодьтеся, невелика. Але податківці сподіваються, що більшість суб’єктів господарювання, які зобов’язані використовувати РРО, зроблять вибір на користь безкоштовного програмного рішення від податкової служби.

Нагадав Руслан Крисоватий і про те, що для того, аби використовувати програмний РРО вже сьогодні, необхідно отримати електронний підпис, встановити програмне забезпечення на будь-який зручний пристрій, що є в наявності. Для прикладу, комп’ютер, смартфон чи планшет. Наступний крок — реєстрація каси та касирів, введення товарів у ПРРО. Після цього вже можна реєструвати розрахункові операції та відправляти електронні чеки.

А ось і перше запитання:

— Чи можна отримати інформацію про дату реєстрації РРО чи ПРРО, книги обліку розрахункових операцій?

— Звичайно можна. На офіційному вебпорталі Державної податкової служби України у відкритій частині електронного кабінету в меню «Реєстри» ви її знайдете у двох вкладках. У вкладці «Інформація про РРО» можете отримати інформацію про всі зареєстровані реєстратори розрахункових операцій та програмні РРО шляхом пошуку за їх даними. А у вкладці «Інформація про книги ОРО» — про зареєстровані книги обліку розрахункових операцій. Так само шляхом пошуку за їх даними.

— Нещодавно зареєстрували програмний реєстратор розрахункових операцій. Подали Z-звіт. Проте є потреба у перевірці надісланих даних. Як можна перевірити таку інформацію?

— Суб’єкт господарювання може перевірити інформацію, яка міститься в щоденних Z-звітах, створених реєстратором розрахункових операцій у приватній частині електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС (https://cabinet.tax.gov.ua), у режимі «Z-звіти/фіскальні чеки». Водночас інформація, яка міститься в щоденних Z-звітах, створених програмним РРО, буде відображатися після доопрацювання системи обліку даних РРО.

— Касир відкрив зміну, але через поважні причини пішов із роботи. Хто має право її закрити?

— На даний час на програмному реєстраторі розрахункових операцій дозволяється здійснювати вхід та працювати тільки тим касирам, яких суб’єкт господарювання зазначив у повідомленні про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа про касира за формою J/F1391801. При відкритті зміни на ПРРО одним касиром, інший не може здійснити вхід на ПРРО. Для такого випадку є функція старшого касира, яка полягає в тому, щоб у разі не закриття зміни касиром та/або неможливістю виконати закриття зміни на такому ПРРО, зайти у вже відкриту зміну іншим касиром та здійснити її закриття.

— Під час відкриття зміни надійшло повідомлення «Відсутні господарські одиниці». Які наші дії?

— Кожного разу при виконанні входу касиром на програмному реєстраторі розрахункових операцій відбувається перевірка всіх доступних господарських одиниць та ПРРО для такого касира за його ідентифікатором ключа суб’єкта, інформацію про який суб’єктом господарювання було подано до контрольного органу в повідомленні про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа за ідентифікатором форми J/F139801. При цьому необхідно вказувати ідентифікатор ключа суб’єкта із сертифікату, який використовується для підпису, а не шифрування.

Під час відкриття робочої зміни повідомлення «Відсутні господарські одиниці» може надходити у разі, якщо: ідентифікатор ключа суб’єкта взято із сертифікату який використовується для шифрування; у повідомленні J/F1391801 вказано значення, що не відповідає ідентифікатору ключа суб’єкта із сертифікату; суб’єктом господарювання подано повідомлення про виявлення неполадок програмного реєстратора розрахункових операцій за формою №2-ПРРО (яким блокується ПРРО до моменту подання заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО з позначкою «відновлення роботи»); суб’єкт господарювання подав повідомлення J/F1391801 із типом підпису «припинення роботи» для такого касира.

— Яким чином можна пересвідчитися, що покупець отримав розрахунковий документ в електронному вигляді за оплачені товари (послуги) через ПРРО?

— Фіскальний чек за оплачені товари (послуги) через ПРРО надсилається покупцю такими способами: електронною поштою (E-mail), Viber, Telegram, WhatsApp, або SMS. При цьому на пристрої повинна бути встановлена відповідна програма. Відправлення повідомлення виконується в загальному порядку від імені власника SIM-карти.

Про доставку фіскального чеку від покупця надходить SMS повідомлення. Разом із тим, суб’єкт господарювання може пересвідчитися, що покупець отримав фіскальний чек, надіславши на наданий покупцем абонентський номер (Viber, Telegram, WhatsApp) та/або адресу його електронної пошти повідомлення з вимогою зворотного інформування.

— Куди звертатися при виникненні технічних чи інших проблем із застосуванням програмного РРО?

— Якщо підприємці потребують додаткових роз’яснень щодо реєстрації ПРРО, то рекомендуємо скористатися інформаційним розділом на вебпорталі Державної податкової служби «Програмні РРО». Також у банері «Програмні РРО» можна ознайомитися з інструкцією щодо встановлення та налаштування ПРРО за посиланнями:

https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy-/ та

https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/fiskalniy-dodatok-prrosto/

При виникненні технічних, методологічних запитань необхідно звертатися за телефоном «гарячої лінії» ДПС України (0800)501-007, або до головного управління ДПС в області за номером телефону (0352)43-46-42.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області